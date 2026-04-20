Мадьяр намерен остановить выход Венгрии из МУС

Новое правительство Венгрии приостановит выход республики из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр. По его словам, это возможно сделать до 2 июня.

«Правительство "Тисы" обозначило намерение, чтобы этот выход был приостановлен и Венгрия осталась членом МУС»,— сказал господин Мадьяр на пресс-конференции. Лидер «Тисы» добавил, что члены МУС обязаны исполнять положенные им ордера и задерживать в своих странах тех, кого суд хочет арестовать.

В мае прошлого года парламент Венгрии окончательно одобрил проект о выходе страны из МУС. Решение было принято после того, как международный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В Венгрии сочли этот шаг дискредитирующим как саму организацию, так и «всю международную систему».