Люди Петера Мадьяра заступили на вахту

В Венгрии официально завершилось формирование нового правительства. 12 мая все 16 членов кабинета принесли присягу в парламенте страны, а ключевые фигуры нового правительства уже успели обозначить основные направления внешней политики, включая перезагрузку отношений с Евросоюзом и Украиной, а также новый подход к санкциям против России.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (в центре в нижнем ряду)

Процедура назначения членов кабинета прошла в напряженной обстановке: лидер правящей «Тисы» Петер Мадьяр, избранный премьер-министром еще 9 мая, накануне обратился к президенту Венгрии Тамашу Шуйоку и предостерег его от совместного фото с министрами. Тем самым он напомнил о своем требовании к главе государства уйти в отставку до конца месяца. В противном случае, говорил ранее Мадьяр, Шуйок будет смещен с должности. Причина такой бескомпромиссной позиции в том, что новый премьер рассматривает президента как ставленника прежней власти: Шуйок был назначен при Викторе Орбане.

Так или иначе, это заявление задало тон всей встрече, и когда министры явились в Шандор-палату — официальную резиденцию президента, в атмосфере ощущалась явная неловкость.

В соответствии с протоколом Шуйок по очереди вручил каждому из 16 министров верительные грамоты, но общая фотография была сделана без него.

Правда, позднее в соцсетях президента появились снимки с отдельными членами кабинета, сделанные в ходе самой церемонии. Затем министры отправились в здание парламента, где их привели к присяге. Мадьяр назвал смену правительства исторической и, представляя министров, указал, что они должны устранить последствия двух десятилетий раскола, чтобы вновь сделать Венгрию жизнеспособной страной. «Мы не утверждаем, что не совершим ошибок,— сказал он.— Мы их совершим, но если совершим, то признаем их».

Новый вектор развития Венгрии стал вырисовываться сразу же после парламентских выборов 12 апреля. Теперь стали ясны и конкретные шаги, которые правительство намерено предпринять. Прежде всего взгляды наблюдателей прикованы к переформатированию отношений Венгрии с Россией, Украиной и ЕС. Еще до вступления в должность премьера Мадьяр смог договориться с представителями Брюсселя о сделке, в рамках которой Киев возобновил транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», а ЕС заявил о готовности разморозить выделенные Будапешту миллиардные транши, поставленные на паузу из-за сомнений в соблюдении верховенства права при правительстве Виктора Орбана. Сама Венгрия в ответ сняла вето на 20-й пакет санкций в отношении России и на выделение Украине кредита на €90 млрд.

11 мая в рамках слушаний в парламентском комитете по кандидатуре на пост главы МИДа претендентка на эту должность Анита Орбан (однофамилица бывшего премьера) сообщила, что Венгрия не будет мешать Брюсселю, если тот решит ввести дополнительные пакеты санкций против России на фоне украинского конфликта. Этим заявлением она, по сути, обозначила конец эпохи противодействия антироссийским санкциям ЕС со стороны Венгрии. В период правления Орбана санкции каждый раз в итоге утверждались, однако политик мог задерживать их принятие на недели, пытаясь выторговать преференции для своей страны.

Между тем его однофамилица, возглавившая внешнеполитическое ведомство, дала понять, что отказ Будапешта финансировать закупки вооружений для Киева останется в силе.

Она также указала и на конкретные критерии снятия венгерского вето с переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС. Одним из них стали права венгерских национальных меньшинств, о притеснении которых говорили еще прежние власти.

Готовность пойти навстречу Будапешту выразили на этой неделе и в Киеве. Киев «готов к новой странице в двусторонних отношениях», заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, пообещав вскоре представить Венгрии «пакет предложений» по урегулированию ситуации. Он также выразил надежду на то, что Украина сможет открыть первый кластер переговоров о своем вступлении в союз уже 26 мая, а другие кластеры — до окончания председательства Кипра в ЕС 30 июня.

Вероника Вишнякова