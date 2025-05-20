Парламент Венгрии окончательно одобрил выход из МУС

Парламент Венгрии большинством голосов окончательно одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Страна подписала Римский статут, основополагающий документ МУС, в 1999 году и ратифицировала его в 2001-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Венгрии Виктор Орбан

Фото: Marton Monus / Reuters Премьер Венгрии Виктор Орбан

Фото: Marton Monus / Reuters

Проект закона о выходе из МУС поддержали 134 парламентариев, против проголосовали 37 членов парламента, передает Reuters. Решение о выходе вступает в силу через год после получения Генеральным секретарем ООН письменного уведомления.

Правительство Венгрии внесло законопроект на рассмотрение парламента 3 апреля. Представляя документ, глава венгерского МИДа Петер Сийярто высказал мнение, что МУС стал сильно политизирован и разные страны используют его для достижения своих целей в международных конфликтах, передает ТАСС.

Решение о выходе из МУС было принято венгерскими властями после того, как международный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Венгрия считает, что МУС «дискредитировал не только себя, но и всю международную систему». В том же месяце господин Нетаньяху посетил Венгрию, проигнорировав ордер на арест.

О том, как работает МУС, читайте в справке «Ъ».