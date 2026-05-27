Стубб усомнился в способности России перенаправлять дроны ВСУ в Финляндию

Президент Финляндии Александер Стубб не верит в то, что российские военные могут захватывать сигналы дронов ВСУ и перенаправлять их в сторону балтийских стран. Ранее такую версию привела британская газета The Telegraph.

«Начнем с того, что президент и главнокомандующий больше прислушиваются к силам обороны, ВВС и разведке, а не к The Telegraph. Исходя из этого, я не считаю убедительной идею о том, что Россия преднамеренно направляет дроны в сторону Финляндии», — заявил господин Стубб во время брифинга (цитата по Helsingin Sanomat). Он добавил, что не стоит доверять каждой публикации, которая выходит в прессе.

The Telegraph писала, что Россия может применять «технологию ослепления», чтобы перенаправлять дроны ВСУ в сторону стран НАТО. По словам собеседников издания, для этого на GPS-приемники беспилотника воздействуют мощным шумом, который отключает его от спутниковых сигналов.

Страны Балтии, а также Финляндия и Польша регулярно сообщают о беспилотниках в своем воздушном пространстве. В конце марта и начале апреля сразу в четырех финских городах обнаружили нарушившие границу дроны. В начале мая в воздушном пространстве Финляндии заметили два беспилотника. По данным предварительного расследования погранслужбы страны, дроны принадлежали ВСУ и изначально направлялись в сторону российского порта Приморск.

С 27 мая ВВС Финляндии проводят учения по борьбе с беспилотниками. В тренировках задействованы истребители ВВС F/A-18 Hornet, армейские вертолеты NH90 и MD500, резервный корабль ВМС. В качестве целей, имитирующих БПЛА, выступают легкие вертолеты MD500 ВВС США, которые летают на очень низкой высоте.