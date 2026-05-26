Финляндия анонсировала учения по борьбе с беспилотниками на границе с Россией

Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии проведут учения по борьбе с беспилотниками 27–28 мая на юго-востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба финских ВВС.

Как отмечается в публикации, тренировки пройдут в Кюменлааксо, Южной Карелии и восточной части Финского залива. На время их проведения в этой области временно ограничат полеты. В учениях поучаствуют истребители ВВС F/A-18 Hornet, армейские вертолеты NH90 и MD500, а также резервный корабль ВМС.

В качестве мишеней, имитирующих летательные аппараты, будут использованы легкие вертолеты MD500 ВВС США, которые летают на низкой высоте. Военнослужащие отработают определение и поражение целей с помощью учебных снарядов.

С 22 по 29 мая в финских регионах Кюменлааксо, Южная Карелия и Южное Саво проходят совместные с США и Великобританией сухопутные учения Karelian Sword 26 («Карельский меч»). В тренировках участвуют около 10 тыс. человек, включая военнослужащих ВС Финляндии, призывников и резервистов.