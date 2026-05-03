Финляндия заявила о неопознанном дроне у границы с Россией

Министерство обороны Финляндии сообщило об обнаружении неопознанного беспилотного летательного аппарата неподалеку от границы с Россией. Военно-воздушные силы зафиксировали нарушителя, однако на текущий момент дрон уже покинул воздушное пространство Финляндии. Его модель и происхождение установить не удалось.

«Военно-воздушные силы обнаружили беспилотник, который летел в районе Виролахти, недалеко от границы с Россией»,— следует из заявления министерства (цитата по «РИА Новости»).

Финские власти и ранее неоднократно докладывали о появлении беспилотников. По итогам расследований правоохранители указывали на украинское происхождение таких аппаратов.