Армия Израиля заявила об убийстве командующего военным крылом «Хамаса»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об убийстве Изз ад-Дина аль-Хаддада — командующего военным крылом движения «Хамас» «Иззеддина аль-Кассама». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В каждом разговоре с вернувшимися заложниками снова и снова упоминалось имя главного террориста Изз ад-Дина аль-Хаддада, одного из главных виновников резни 7 октября (атака Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года.— “Ъ”) и главы военного крыла "Хамаса". Сегодня нам удалось его ликвидировать»,— отмечается в пресс-релизе.

Представитель «Хамаса» в разговоре с Reuters подтвердил гибель главы военного крыла. Официально движение никак не комментировало заявления Израиля.

По данным израильской армии, Изз ад-Дин аль-Хаддад занял должность после смерти предыдущего командующего «Хамаса» в палестинском анклаве Мохаммеда Синвара. В последнее время Изз ад-Дин аль-Хаддад работал над восстановлением потенциала военного крыла движения и планированием атак против жителей Израиля, утверждают в ЦАХАЛ.