Израиль атаковал нового командира боевого крыла «Хамаса» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар в Газе по лидеру боевого крыла радикальной организации «Хамас» Мухаммаду Уде. Об этом рассказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, высказывания политика распространила его канцелярия в Telegram-канале.

«Мы только что нанесли удар в Газе по Мухаммаду Уде, руководителю военного крыла «Хамаса» и одному из организаторов резни 7 октября. Мы доберемся до каждого», — говорится в сообщении.

Мухаммад Уда занимал пост лидера боевого крыла радикальной организации всего неделю. 19 мая он был назначен на место Иззэддина аль-Хаддада. Последнего ликвидировали в результате атаки ЦАХАЛ на сектор Газа около двух недель назад, написал в соцсети X министр обороны Израиля Исраэль Кац. Уда ранее возглавлял военную разведку «Бригад аль-Кассама» и принимал участие в подготовке нападения 7 октября.

16 мая пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об убийстве Изз ад-Дина аль-Хаддада — командующего военным крылом «Хамаса». Представитель радикальной организации в разговоре с Reuters подтвердил гибель главы военного крыла. Официально движение никак не комментировало заявления Израиля.