Сексуальное насилие — оружие «Хамаса»

Радикальная группировка «Хамас» во время своего нападения 7 октября 2023 года на юг Израиля использовала сексуальное насилие как часть стратегии. Об этом говорится в новом независимом докладе, посвященном событиям «черной субботы». Авторы расследования, вышедшего 12 мая, утверждают, что изнасилования, сексуализированные пытки и унижения были продуманным средством террора против мирных израильтян. За день до выхода доклада американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что израильские солдаты также практикуют сексуальное насилие в отношении задержанных палестинцев. МИД Израиля решительно это опроверг и обвинил издание в попытке нивелировать эффект от обнародованных ужасающих фактов о «черной субботе».

Доклад о сексуальном насилии во время резни 7 октября выпустила Гражданская комиссия по расследованию преступлений «Хамаса» против женщин и детей — независимая израильская организация, созданная юристом Кохав Элькаям-Леви. «Самый важный вывод (расследования.— “Ъ”) заключается в том, что сексуальное насилие 7 октября было тщательно спланированной стратегией "Хамаса"»,— заявила в разговоре с каналом CNN госпожа Элькаям-Леви.

В документе, насчитывающем примерно 300 страниц, утверждается, что сексуальное насилие, сексуализированные пытки, принудительное раздевание и унижение жертв «черной субботы» — как мужчин, так и женщин — специально практиковались хамасовцами, «чтобы причинить как можно больше боли и страданий».

В Израиле уже выходили расследования, посвященные теме сексуального насилия со стороны «Хамаса», однако нынешний доклад содержит данные о неизвестных ранее эпизодах, произошедших как во время нападения 7 октября, так и во время удержания израильтян в плену.

В их числе — случай с двумя несовершеннолетними заложниками, которых члены «Хамаса» принуждали к совершению сексуальных действий друг с другом. Как отмечают расследователи, они начали изучать некоторые детали «черной субботы» только после публикации предыдущих расследований, которые дали почву для дальнейшего анализа.

Доклад стал самым полным архивом свидетельств о сексуальном насилии во время 7 октября. Гражданская комиссия собрала более 10 тыс. фотографий и видеозаписей (общей продолжительностью 1,8 тыс. часов), а также провела обширную работу со свидетельскими показаниями, включая интервью, перекрестную проверку показаний выживших и свидетелей, посещение мест происшествия и консультации с экспертами.

Расследователи провели беседы в том числе с бывшими заложниками «Хамаса», некоторые из которых, как, например, Ром Браславски, ранее высказывались об унижениях в плену публично. Другие жертвы насилия предпочли поделиться показаниями исключительно конфиденциально — в разговоре с экспертами, следователями и медицинским персоналом.

Согласно докладу, члены «Хамаса» во время «черной субботы» устраивали коллективные изнасилования, пытали и убивали его жертв, глумились над женщинами и молодыми девушками, насилуя их на глазах у родственников.

«Они калечили интимные органы жертв, сжигали их гениталии, причиняя такую боль и страдания, память о которых останется в поколениях»,— заявила госпожа Элькаям-Леви.

Значительной частью доказательной базы доклада стали видеоматериалы, которые участвовавшие в резне боевики снимали на свои нагрудные камеры и смартфоны, а затем распространяли фото- и видеокадры своих преступлений через социальные сети.

Во многих случаях именно из этих материалов семьи жертв впервые узнавали о судьбе своих близких. Авторы расследования полагают, что преднамеренное использование цифровых материалов стало оружием психологической войны, которое использовал «Хамас» против израильтян.

За день до того, как доклад о сексуальном насилии во время событий «черной субботы» увидел свет, газета The New York Times выступила со встречными обвинениями в адрес израильских силовиков.

Она опубликовала колонку в разделе «Мнения» где говорилось, что израильтяне сами создали систему, в рамках которой сексуальное насилие стало одной из «стандартных оперативных процедур» и «основным элементом жестокого обращения» с палестинскими заключенными.

Статья базируется на беседах с 14 мужчинами и женщинами, которые, по их словам, подверглись сексуальному насилию со стороны израильских силовиков и еврейских поселенцев, а также на отчете пропалестинской правозащитной организации Euro-Med Human Rights Monitor.

Материал The New York Times вызвал возмущение в Израиле. МИД еврейского государства выступил с заявлением, что газета специально попыталась предварить выход доклада, посвященного событиям 7 октября, и свести на нет усилия расследователей. Внешнеполитическое ведомство назвало публикацию «политически мотивированной кампанией по очернению, призванной поддержать усилия по включению Израиля в черный список».

«Это не журналистика — это пропаганда "Хамаса", искажение правды и фактов ради следования антиизраильской повестке,— подчеркивается в сообщении МИД Израиля в соцсети X.— Этот отвратительный, постыдный материал должен быть немедленно удален».

Однако редакция The New York Times эти обвинения не приняла.

Нил Кербелов