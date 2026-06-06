«Мы делаем ставку на локальные бренды и адресную поддержку предпринимателей»
Министр экономразвития Ставрополья Антон Доронин — о вызовах для бизнеса и драйверах экономического роста региона
За последние пять лет инвесторы вложили в экономику Ставропольского края более 1,5 трлн руб. Какие сферы наиболее привлекательны для инвесторов, а также как адаптируется бизнес региона к непростым современным условиям, рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.
Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин
Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края
— Как вы оцениваете итоги экономического развития Ставропольского края в 2025 году?
— Объем валового регионального продукта края за 2025 год, по оценке, превысил 1,7 трлн руб. При этом индекс физического объема ВРП достиг 103,1%. Темп роста превысил показатель валового внутреннего продукта России на 2,1 процентного пункта. В структуре ВРП наибольший удельный вес составляют операции с недвижимостью — 15,3%, промышленность — 14,6%, торговля — 14,2% и сельское хозяйство — 12,4%.
В 2025 году нам удалось укрепить позиции региона как всероссийской здравницы, промышленно развитого и инвестиционно привлекательного региона.
Непросто в условиях усиления санкционного давления на нашу страну пришлось пищевой промышленности. И все же Ставропольский край продолжил выступать гарантом продовольственной безопасности России. Объем отгрузки продуктов питания и напитков в сравнении с 2024 годом вырос на 7% — до 203 млрд руб.
Пищевая продукция Ставрополья поставляется более чем в 60 стран мира. Производители края экспортируют мясо птицы, зерновые, товары масложировой отрасли, кондитерские изделия, напитки, рыбу и др. В топ-5 стран-импортеров региона входят Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Грузия и Казахстан.
Количество субъектов МСП, включая самозанятых
- 252 083 — 2024 год
- 287 049 — 2025 год
- 345 974 — 2026 год
По данным пресс-службы министерства экономического развития Ставропольского края
— Как развивается сельское хозяйство?
— У нас работают 12 тепличных комплексов, самым крупным из которых является ООО «Солнечный дар» площадью 121,1 га. Ежегодно валовой сбор овощей защищенного грунта составляет порядка 40% от общего объема производства тепличных овощей. За пять лет площадь тепличных комплексов увеличилась в 1,4 раза и достигла 336,3 га. Производство овощей закрытого грунта также увеличилось в 1,2 раза и по итогам 2025 года составило 118,3 тыс. т. Ставропольский край третий год стабильно занимает лидирующие позиции в России по производству томатов защищенного грунта.
Еще одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства — садоводство. С 2018 года площадь суперинтенсивных садов увеличилась с 10 га почти до 1,9 тыс. га.
Особую роль в сельском хозяйстве и получении высоких урожаев играет мелиорация. На территории края динамично ведется строительство и реконструкция оросительных систем. По итогам 2025 года площадь фактического орошения достигла 111 тыс. га. Для сравнения: в 2021 году она составляла лишь 74 тыс. га. То есть за пять лет площадь орошения увеличилась в 1,5 раза. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 6 тыс. га орошаемых земель.
Регион является сосредоточением научной деятельности в области отечественной селекции и ведет активную работу в части снижения зависимости от семян импортной селекции. Посевная площадь сельскохозяйственных культур у нас достигает 3,1 млн га.
Особое внимание в регионе уделяется развитию животноводства. В государственном племенном регистре Ставропольского края числится 53 сельскохозяйственные организации в области племенного животноводства, в которых содержится 580,2 тыс. голов племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных. В целях наращивания племенного поголовья и улучшения его генетического потенциала в прошлом году из бюджета выделено 270 млн руб. Кроме того, Ставропольский край стабильно входит в тройку лидеров по производству шерсти в России.
Количество самозанятых
- 153 412 — 2024 год
- 184 304 — 2025 год
- 239 505 — 2026 год
По данным пресс-службы министерства экономического развития Ставропольского края
— Вы сказали, что темп роста валового регионального продукта Ставрополья превышает общероссийский. Что позволило обогнать средний показатель по стране в достаточно сложный экономический период?
— Во-первых, усиливается тренд на локальную продукцию. Товары наших производителей стабильно востребованы как у жителей, так и у гостей региона.
Во-вторых, в последние годы особенно активно развивается внутренний туризм, а Ставропольский край входит в тройку самых популярных направлений у любителей санаторно-курортного отдыха.
В-третьих, более 100 пищевых производств региона наращивают выпуск импортозамещающей продукции.
Наконец, важную роль играет и борьба с теневой экономикой: легализация занятости и денежного оборота. В 2025 году на Ставрополье провели примерно 4 тыс. рейдов по пресечению незаконной торговли. По итогам составили 3,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях. В 2026 году мы усилим работу в этом направлении.
— С какими вызовами столкнулась экономика региона в прошлом году?
— Экономика Ставропольского края столкнулась с вызовами, характерными для многих российских регионов в текущих условиях, связанных с макроэкономической ситуацией, рынком труда и институциональными барьерами. Санкционное давление на Россию усиливается. Это особенно тяжело воспринимает наш бизнес, который формирует основу экономики края. Поэтому наша главная задача — оказывать поддержку предпринимателям, формировать новые каналы сбыта, продвигать их продукцию, помогать с получением налоговых преференций.
Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности в январе—марте 2026 года к январю—марту 2025 года
- 90,8% — промышленное производство
- 78% — добыча полезных ископаемых
- 94,5% — производство пищевых продуктов
- 110,6% — производство напитков
- 397,3% — производство текстильных изделий
- 98,7% — производство одежды
- 129,5% — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
- 101,5% — производство бумаги и бумажных изделий
- 60,5% — производство химических веществ и химических продуктов
- 89,9% — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
- 117% — производство металлургическое
- 113,5% — производство компьютеров, электронных и оптических изделий
- 130,7% — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
- 122,7% — производство мебели
- 105,8% — ремонт и монтаж машин и оборудования
По данным Северо-Кавказстата
— Как эти вызовы повлияли на деловую атмосферу в регионе?
— Даже в непростых экономических условиях жителей, которые хотят заниматься своим делом, становится больше. Бизнес верит в экономику Ставрополья. Об этом говорят и инвестиционные показатели, и непрекращающийся рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Только за прошедший год этот показатель увеличился на 21%. По количеству субъектов МСП Ставропольский край входит в топ-15 регионов страны.
Развивать Ставрополье как регион, где максимально комфортно открывать и развивать бизнес,— одна из главных наших задач. При этом ставку мы делаем на локальные бренды, государственно-частное партнерство, адресную поддержку отдельных категорий предпринимателей (в том числе ветеранов СВО).
В 2026 году количество субъектов МСП, включая самозанятых, достигло 360 тыс. Это на 15% больше, чем действовало годом ранее. Из них 20,7 тыс. — это юридические лица, 87,3 тыс. — индивидуальные предприниматели, 251,5 тыс. — самозанятые.
Проблем у бизнеса, конечно, достаточно: общая глобальная обстановка, новая налоговая действительность, федеральное ужесточение условий работы бизнеса. Мы все стали замечать закрывающиеся кафе, пустующие торговые места.
Объем отгрузки продуктов питания и напитков в 2025 году вырос на 7%, до 203 млрд рублей, в сравнении с 2024 годом
Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края
— Как власти поддерживают предпринимателей?
— Мы в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом. Да, времена сложные, но и сами предприниматели держат руку на пульсе, пользуются современными инструментами развития, господдержкой. У нас действует более 70 инструментов помощи предпринимателям, включая льготное финансирование и бесплатное обучение.
К примеру, наш государственный Фонд микрофинансирования в прошлом году выдал предпринимателям на развитие рекордные 835 млн руб. Чаще всего средства берут на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства, услуг перевозки, производстве, торговле, строительстве. К слову, не всегда пустующее торговое место означает, что бизнес закрылся. Возможно, он просто перешел в онлайн.
Созданию комфортных условий для предпринимательской деятельности в Ставропольском крае способствует развитие и мер нефинансовой поддержки. Например, в сентябре 2025 года мы открыли первый региональный маркетплейс «Сделано на Ставрополье», регистрация на котором бесплатна. Это своего рода витрина товаров наших производителей. Если в конце прошлого года там было размещено 350 брендов, то в мае 2026 года — уже более 500. То есть с начала года количество участников проекта выросло на 43%. Количество просмотров на платформе достигает 35 тыс. за месяц. Причем интерес к товарам производителей Ставропольского края проявляют жители не только нашего края, но и Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края и Ростовской области.
Другой проект, направленный на поддержку местных предпринимателей,— «День производителя». Его задача — чтобы крупные инвесторы выбирали местные товары и услуги, выбирали поставщика по месту реализации проекта. По итогам этой работы сегодня более 30 ставропольских предпринимателей начали сотрудничать с крупными инвесторами в туристической, строительной и пищевой отраслях.
Отдельное направление нашей работы — поддержка участников специальной военной операции (СВО). В прошлом году ветераны и их семьи получили 22 млн руб. льготных займов по линии минэкономразвития. По линии министерства экономики мы предоставляем 10 финансовых и нефинансовых инструментов. Например, по программе «Время СВОих героев» мы обучили предпринимательству 60 человек. Треть из них успешно развивает свое дело.
Отмечу, что при получении финансовой помощи возникают сложности с залоговым обеспечением. Это главный барьер. Необходимость поиска залога для ветеранов СВО, которые не имеют имущества, становится препятствием. В этом плане помощь оказывает наш Гарантийный фонд. Услуги фонда — одни из самых популярных среди предпринимателей. Ветеранам спецоперации Гарантийный фонд предоставляет услуги под беспрецедентный, минимальный процент — 0,25%. Для снижения административных барьеров мы создаем «единое окно» в МФЦ, чтобы боец или его семья могли получить сразу все виды помощи — от соцподдержки до бизнес-консультаций.
Господдержка МСП
Гарантийный фонд Ставропольского края
- 3,4 млрд руб. — 2024 год
- 6,5 млрд руб. — 2025 год
Фонд микрофинансирования Ставропольского края
- 835 млн руб. — 2024 год
- 834,6 млн руб. — 2025 год
По данным пресс-службы министерства экономического развития Ставропольского края
— В прошлом году Ставропольский край вошел в десятку регионов-лидеров, где отмечается ежегодный инвестиционный рост. Какие направления привлекают инвесторов?
— Вложения в экономику края в ушедшем году составили 426 млрд руб. Это самый высокий показатель за последние годы. За последние пять лет инвесторы вложили в экономику Ставропольского края более 1,5 трлн руб., что позволило создать почти 17 тыс. новых рабочих мест. Для крупных инвесторов в Ставропольском крае действует свыше 10 мер поддержки. Самая популярная — предоставление земли под проект без торгов. Со свободными участками можно ознакомиться на инвестиционной карте Ставрополья.
Сырьем для переработки станут отходы, образующиеся в рамках производственных циклов предприятий алюминиевой отрасли. Объем инвестиций — 220 млн руб. Срок реализации — два года. В результате создадут 25 новых рабочих мест.
Компания «СК Лермонтовский» построит современный складской комплекс площадью свыше 1 га с сопутствующей инфраструктурой стоимостью более 347 млн руб. В рамках проекта создадут подъездные пути и проведут озеленение территории. В результате его реализации появится 92 новых рабочих места.
Назову еще один из новых инвестпроектов. Компания «Нефтекумская СЭС» создаст в Нефтекумском округе солнечную электростанцию высокого качества, обеспечивающую стабильное производство зеленой энергии. Всего установят около 35 тыс. солнечных панелей. Кроме того, компания построит административный комплекс, трансформаторные подстанции и парковку. Общая стоимость инвестпроекта — около 1 млрд руб. Срок реализации — около восьми месяцев.
В 2026 году ожидаем запуск завода по производству газосиликатного блока в Невинномысске, в Советском округе откроем завод по глубокой переработке зерновых.
— Что власти региона ожидают от предстоящего Петербургского международного экономического форума?
— Ставрополье планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме ряд соглашений в сфере торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.