«Мы делаем ставку на локальные бренды и адресную поддержку предпринимателей»

За последние пять лет инвесторы вложили в экономику Ставропольского края более 1,5 трлн руб. Какие сферы наиболее привлекательны для инвесторов, а также как адаптируется бизнес региона к непростым современным условиям, рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края

— Как вы оцениваете итоги экономического развития Ставропольского края в 2025 году?

— Объем валового регионального продукта края за 2025 год, по оценке, превысил 1,7 трлн руб. При этом индекс физического объема ВРП достиг 103,1%. Темп роста превысил показатель валового внутреннего продукта России на 2,1 процентного пункта. В структуре ВРП наибольший удельный вес составляют операции с недвижимостью — 15,3%, промышленность — 14,6%, торговля — 14,2% и сельское хозяйство — 12,4%.

В 2025 году нам удалось укрепить позиции региона как всероссийской здравницы, промышленно развитого и инвестиционно привлекательного региона.

Непросто в условиях усиления санкционного давления на нашу страну пришлось пищевой промышленности. И все же Ставропольский край продолжил выступать гарантом продовольственной безопасности России. Объем отгрузки продуктов питания и напитков в сравнении с 2024 годом вырос на 7% — до 203 млрд руб.

Пищевая продукция Ставрополья поставляется более чем в 60 стран мира. Производители края экспортируют мясо птицы, зерновые, товары масложировой отрасли, кондитерские изделия, напитки, рыбу и др. В топ-5 стран-импортеров региона входят Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Грузия и Казахстан.

Количество субъектов МСП, включая самозанятых 252 083 — 2024 год

— 2024 год 287 049 — 2025 год

— 2025 год 345 974 — 2026 год По данным пресс-службы министерства экономического развития Ставропольского края

— Как развивается сельское хозяйство?

— У нас работают 12 тепличных комплексов, самым крупным из которых является ООО «Солнечный дар» площадью 121,1 га. Ежегодно валовой сбор овощей защищенного грунта составляет порядка 40% от общего объема производства тепличных овощей. За пять лет площадь тепличных комплексов увеличилась в 1,4 раза и достигла 336,3 га. Производство овощей закрытого грунта также увеличилось в 1,2 раза и по итогам 2025 года составило 118,3 тыс. т. Ставропольский край третий год стабильно занимает лидирующие позиции в России по производству томатов защищенного грунта.

Еще одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства — садоводство. С 2018 года площадь суперинтенсивных садов увеличилась с 10 га почти до 1,9 тыс. га.

Особую роль в сельском хозяйстве и получении высоких урожаев играет мелиорация. На территории края динамично ведется строительство и реконструкция оросительных систем. По итогам 2025 года площадь фактического орошения достигла 111 тыс. га. Для сравнения: в 2021 году она составляла лишь 74 тыс. га. То есть за пять лет площадь орошения увеличилась в 1,5 раза. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 6 тыс. га орошаемых земель.

Регион является сосредоточением научной деятельности в области отечественной селекции и ведет активную работу в части снижения зависимости от семян импортной селекции. Посевная площадь сельскохозяйственных культур у нас достигает 3,1 млн га.

Особое внимание в регионе уделяется развитию животноводства. В государственном племенном регистре Ставропольского края числится 53 сельскохозяйственные организации в области племенного животноводства, в которых содержится 580,2 тыс. голов племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных. В целях наращивания племенного поголовья и улучшения его генетического потенциала в прошлом году из бюджета выделено 270 млн руб. Кроме того, Ставропольский край стабильно входит в тройку лидеров по производству шерсти в России.

Количество самозанятых 153 412 — 2024 год

— 2024 год 184 304 — 2025 год

— 2025 год 239 505 — 2026 год По данным пресс-службы министерства экономического развития Ставропольского края

— Вы сказали, что темп роста валового регионального продукта Ставрополья превышает общероссийский. Что позволило обогнать средний показатель по стране в достаточно сложный экономический период?

— Во-первых, усиливается тренд на локальную продукцию. Товары наших производителей стабильно востребованы как у жителей, так и у гостей региона.

Во-вторых, в последние годы особенно активно развивается внутренний туризм, а Ставропольский край входит в тройку самых популярных направлений у любителей санаторно-курортного отдыха.

В-третьих, более 100 пищевых производств региона наращивают выпуск импортозамещающей продукции.

Наконец, важную роль играет и борьба с теневой экономикой: легализация занятости и денежного оборота. В 2025 году на Ставрополье провели примерно 4 тыс. рейдов по пресечению незаконной торговли. По итогам составили 3,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях. В 2026 году мы усилим работу в этом направлении.

— С какими вызовами столкнулась экономика региона в прошлом году?

— Экономика Ставропольского края столкнулась с вызовами, характерными для многих российских регионов в текущих условиях, связанных с макроэкономической ситуацией, рынком труда и институциональными барьерами. Санкционное давление на Россию усиливается. Это особенно тяжело воспринимает наш бизнес, который формирует основу экономики края. Поэтому наша главная задача — оказывать поддержку предпринимателям, формировать новые каналы сбыта, продвигать их продукцию, помогать с получением налоговых преференций.

Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности в январе—марте 2026 года к январю—марту 2025 года 90,8% — промышленное производство

— промышленное производство 78% — добыча полезных ископаемых

— добыча полезных ископаемых 94,5% — производство пищевых продуктов

— производство пищевых продуктов 110,6% — производство напитков

— производство напитков 397,3% — производство текстильных изделий

— производство текстильных изделий 98,7% — производство одежды

— производство одежды 129,5% — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

— обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 101,5% — производство бумаги и бумажных изделий

— производство бумаги и бумажных изделий 60,5% — производство химических веществ и химических продуктов

— производство химических веществ и химических продуктов 89,9% — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 117% — производство металлургическое

— производство металлургическое 113,5% — производство компьютеров, электронных и оптических изделий

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий 130,7% — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 122,7% — производство мебели

— производство мебели 105,8% — ремонт и монтаж машин и оборудования По данным Северо-Кавказстата

— Как эти вызовы повлияли на деловую атмосферу в регионе?

— Даже в непростых экономических условиях жителей, которые хотят заниматься своим делом, становится больше. Бизнес верит в экономику Ставрополья. Об этом говорят и инвестиционные показатели, и непрекращающийся рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Только за прошедший год этот показатель увеличился на 21%. По количеству субъектов МСП Ставропольский край входит в топ-15 регионов страны.

Развивать Ставрополье как регион, где максимально комфортно открывать и развивать бизнес,— одна из главных наших задач. При этом ставку мы делаем на локальные бренды, государственно-частное партнерство, адресную поддержку отдельных категорий предпринимателей (в том числе ветеранов СВО).

В 2026 году количество субъектов МСП, включая самозанятых, достигло 360 тыс. Это на 15% больше, чем действовало годом ранее. Из них 20,7 тыс. — это юридические лица, 87,3 тыс. — индивидуальные предприниматели, 251,5 тыс. — самозанятые.

Проблем у бизнеса, конечно, достаточно: общая глобальная обстановка, новая налоговая действительность, федеральное ужесточение условий работы бизнеса. Мы все стали замечать закрывающиеся кафе, пустующие торговые места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем отгрузки продуктов питания и напитков в 2025 году вырос на 7%, до 203 млрд рублей, в сравнении с 2024 годом

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края Объем отгрузки продуктов питания и напитков в 2025 году вырос на 7%, до 203 млрд рублей, в сравнении с 2024 годом

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края

— Как власти поддерживают предпринимателей?

— Мы в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом. Да, времена сложные, но и сами предприниматели держат руку на пульсе, пользуются современными инструментами развития, господдержкой. У нас действует более 70 инструментов помощи предпринимателям, включая льготное финансирование и бесплатное обучение.

К примеру, наш государственный Фонд микрофинансирования в прошлом году выдал предпринимателям на развитие рекордные 835 млн руб. Чаще всего средства берут на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства, услуг перевозки, производстве, торговле, строительстве. К слову, не всегда пустующее торговое место означает, что бизнес закрылся. Возможно, он просто перешел в онлайн.

Созданию комфортных условий для предпринимательской деятельности в Ставропольском крае способствует развитие и мер нефинансовой поддержки. Например, в сентябре 2025 года мы открыли первый региональный маркетплейс «Сделано на Ставрополье», регистрация на котором бесплатна. Это своего рода витрина товаров наших производителей. Если в конце прошлого года там было размещено 350 брендов, то в мае 2026 года — уже более 500. То есть с начала года количество участников проекта выросло на 43%. Количество просмотров на платформе достигает 35 тыс. за месяц. Причем интерес к товарам производителей Ставропольского края проявляют жители не только нашего края, но и Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края и Ростовской области.

Другой проект, направленный на поддержку местных предпринимателей,— «День производителя». Его задача — чтобы крупные инвесторы выбирали местные товары и услуги, выбирали поставщика по месту реализации проекта. По итогам этой работы сегодня более 30 ставропольских предпринимателей начали сотрудничать с крупными инвесторами в туристической, строительной и пищевой отраслях.

Отдельное направление нашей работы — поддержка участников специальной военной операции (СВО). В прошлом году ветераны и их семьи получили 22 млн руб. льготных займов по линии минэкономразвития. По линии министерства экономики мы предоставляем 10 финансовых и нефинансовых инструментов. Например, по программе «Время СВОих героев» мы обучили предпринимательству 60 человек. Треть из них успешно развивает свое дело.

Отмечу, что при получении финансовой помощи возникают сложности с залоговым обеспечением. Это главный барьер. Необходимость поиска залога для ветеранов СВО, которые не имеют имущества, становится препятствием. В этом плане помощь оказывает наш Гарантийный фонд. Услуги фонда — одни из самых популярных среди предпринимателей. Ветеранам спецоперации Гарантийный фонд предоставляет услуги под беспрецедентный, минимальный процент — 0,25%. Для снижения административных барьеров мы создаем «единое окно» в МФЦ, чтобы боец или его семья могли получить сразу все виды помощи — от соцподдержки до бизнес-консультаций.

Господдержка МСП Гарантийный фонд Ставропольского края 3,4 млрд руб. — 2024 год

— 2024 год 6,5 млрд руб. — 2025 год Фонд микрофинансирования Ставропольского края 835 млн руб. — 2024 год

— 2024 год 834,6 млн руб. — 2025 год По данным пресс-службы министерства экономического развития Ставропольского края

— В прошлом году Ставропольский край вошел в десятку регионов-лидеров, где отмечается ежегодный инвестиционный рост. Какие направления привлекают инвесторов?

— Вложения в экономику края в ушедшем году составили 426 млрд руб. Это самый высокий показатель за последние годы. За последние пять лет инвесторы вложили в экономику Ставропольского края более 1,5 трлн руб., что позволило создать почти 17 тыс. новых рабочих мест. Для крупных инвесторов в Ставропольском крае действует свыше 10 мер поддержки. Самая популярная — предоставление земли под проект без торгов. Со свободными участками можно ознакомиться на инвестиционной карте Ставрополья.

Сырьем для переработки станут отходы, образующиеся в рамках производственных циклов предприятий алюминиевой отрасли. Объем инвестиций — 220 млн руб. Срок реализации — два года. В результате создадут 25 новых рабочих мест.

Компания «СК Лермонтовский» построит современный складской комплекс площадью свыше 1 га с сопутствующей инфраструктурой стоимостью более 347 млн руб. В рамках проекта создадут подъездные пути и проведут озеленение территории. В результате его реализации появится 92 новых рабочих места.

Назову еще один из новых инвестпроектов. Компания «Нефтекумская СЭС» создаст в Нефтекумском округе солнечную электростанцию высокого качества, обеспечивающую стабильное производство зеленой энергии. Всего установят около 35 тыс. солнечных панелей. Кроме того, компания построит административный комплекс, трансформаторные подстанции и парковку. Общая стоимость инвестпроекта — около 1 млрд руб. Срок реализации — около восьми месяцев.

В 2026 году ожидаем запуск завода по производству газосиликатного блока в Невинномысске, в Советском округе откроем завод по глубокой переработке зерновых.

— Что власти региона ожидают от предстоящего Петербургского международного экономического форума?

— Ставрополье планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме ряд соглашений в сфере торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Беседовала Маргарита Синкевич