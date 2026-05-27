Средняя зарплата школьных учителей в Краснодаре в 2025 году составила 72 тысячи рублей

В Краснодаре прошел брифинг, посвященный завершению учебного года и летней кампании для школьников. Заместитель главы города по социальным вопросам Анна Леонова в числе прочего прокомментировала вопросы оплаты труда педагогов и руководителей образовательных учреждений.

По ее словам, уровень заработной платы в отрасли зависит от целого ряда факторов, включая масштаб школы и нагрузку,— от 500–800 до более чем 1,5–3 тыс. учащихся, а также коэффициенты ответственности для директоров и педагогов. Существенное влияние оказывают стаж, объем ставки, наличие классного руководства, дополнительная нагрузка, включая проверку работ, а также периоды временной нетрудоспособности или неполной занятости.

Госпожа Леонова привела усредненные показатели: в 2025 году средняя зарплата педагогов общего образования составила около 72 тыс. руб., в нынешнем году целевой ориентир установлен на уровне 78 тыс. руб. Для педагогов дополнительного образования прошлогодний показатель превышал 68 тыс. руб., целевой — 73 тыс. руб. Достижение этих значений, по ее словам, подтверждается статистической отчетностью.

Отдельно она отметила наличие региональных доплат для молодых специалистов и подчеркнула, что отдельные озвучиваемые в публичном поле низкие зарплаты не соответствуют реальным выплатам при полной ставке и выполнении обязательной нагрузки. В администрации заявили о регулярном мониторинге начислений и проведении проверок при выявлении отклонений.

Как сообщалось ранее, в 2026 году итоговую аттестацию в Краснодаре пройдут почти 29 тыс. школьников, включая около 8 тыс. одиннадцатиклассников. Экзаменационный период стартует 1 июня.

Вячеслав Рыжков