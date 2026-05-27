Минэнерго поддержало продление моратория на выплату дивидендов «Россетей»

Минэнерго считает нужным продлить мораторий на выплату дивидендов группой «Россети» (MOEX: FEES) после 2026 года, заявил замминистра Евгений Грабчак. По его словам, вырученные средства лучше вложить в инвестиции.

«Пока у нас есть потребность в инвестициях, а она существенная есть, и есть дефицит источников, будем за то, чтобы дивиденды направлялись на инвестиционную программу после 2026 года»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В сентябре 2025 года власти одобрили схему поддержки «РусГидро» для стабилизации ее критического финансового состояния. Меры включают продление механизма субсидирования потребителей электроэнергии Дальнего Востока за счет остальной части России, запрет на выплату дивидендов и увеличение доли продажи ГЭС в регионе по рыночным ценам, выяснил «Ъ». Совокупный эффект от этих мер оценивали почти в 450 млрд руб. до 2030 года.

