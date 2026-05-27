«Кубань Кредит» включен в число самых надежных банков России

Банк «Кубань Кредит» занимает 38-ю позицию в рейтинге «ТОП-100 самых надежных банков 2026 года», по версии сервиса «Бробанк.ру».

Индекс надежности рассчитывался на основе шести ключевых показателей: статус системно значимой кредитной организации, участие в системе страхования вкладов, размер капитала, объем активов, а также совокупный кредитный рейтинг, присвоенный ведущими российскими агентствами – «Эксперт РА», АКРА, НРА и НКР. При составлении рейтинга использовались данные Банка России, Агентства по страхованию вкладов, публичная отчетность банков, а также оценки рейтинговых агентств.

При этом Банк «Кубань Кредит», который не обладает статусом системно значимой кредитной организации, в индексе надежности опередил ряд крупных федеральных игроков, что подчеркивает качество его активов и консервативный подход к управлению рисками.

По результатам исследования кредитная организация также признана лучшей по критерию «надежность» среди региональных банков Юга России, представленных в рейтинге.

Высокая позиция в ТОП-100 и 38-е место рейтинга подтверждают устойчивость бизнес-модели «Кубань Кредит», значительный запас собственного капитала и стабильно высокий уровень кредитоспособности, отмеченный национальными рейтинговыми агентствами.

