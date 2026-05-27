Папа римский одним из первых сел за руль электрокара Ferrari

Папа римский Лев XIV стал одним из первых обладателей первой в истории Ferrari модели электрокара Luce. Машину ему подарила делегация концерна во время посещения резиденции понтифика в Кастель-Гандольфо.

Папа римский принял делегацию в составе главы владеющей Ferrari холдинговой компании Exor Джона Элкана, гендиректора Ferrari Бенедетто Винью и других топ-менеджеров и технических специалистов. Визит состоялся вскоре после официальной презентации Luce, сообщает издание Askanews. Представители бренда подарили Льву XIV новый электрокар белого цвета.

«Эта встреча имеет огромное символическое значение и вдохновляет всех сотрудников нашей компании продолжать свой путь с энтузиазмом, ответственностью и уверенностью в будущем», — заявил господин Элканн.

Первый электрокар Ferrari произвел на участников рынка, экспертов и потенциальных покупателей неоднозначное впечатление. Акции итальянского автоконцерна сразу после начала презентации продемонстрировали снижение. Модель Luce, дизайн которой разработало бюро бывшего главного дизайнера Apple Джонатана Айва, критиковали за не соответствующие стилю Ferrari экстерьер и интерьер.