«Автомобиль выглядит как некий гаджет»

Все-таки европейский автопром — это, в отличие от китайского, довольно неповоротливая конструкция. Вектор автомобилестроения уже поменялся, но ты вынужден идти путем, выбранным на совете директоров еще года три, а то и вовсе лет пять назад.

Накануне марка Ferrari официально представила свой первый электрический автомобиль — модель Luce. Машина четырехдверная с пятью полноценными посадочными местами и самым большим в истории марки багажником. Длина кузова превышает 5 м, но по фотографии этого не скажешь, потому что автомобиль выглядит не как автомобиль, а как некий гаджет, такой весь из себя зализанный и обтекаемый, будто его предстоит брать в руки.

Но сделано это из соображений аэродинамики, которая так важна для запаса хода у электромобиля. А еще для того, чтобы понравиться китайским покупателям: выглядит электрический Ferrari вполне себе в контексте тех машин, что мы видели совсем недавно на Пекинском автосалоне.

Над интерьером автомобиля работала студия Джона Айва, бывшего дизайнера Apple. В салоне множество физических кнопок, тумблеров, экранчики, впрочем, тоже есть. Но выглядит все это не как кабина самолета, а скорее, как органы управления какой-то дорогой кофемашиной.

Электрическая силовая установка развивает 1050 л. с. Каждое колесо автомобиля обслуживает свой электромотор. Кстати, колеса у Luce — тоже самые крупные за всю историю Ferrari: 23 дюйма спереди и 24 дюйма сзади. Разгон до «сотни» занимает всего 2,5 секунды. Ускорение с места до 200 км/ч — 6,8 сек. Максимальная скорость — 310 км/ч.

Но для электромобиля, пожалуй, самый важный показатель — запас хода на одном заряде батареи. У Ferrari Luce он составляет 530 км. Понятно, что это если ехать спокойно, а не отжигать, и за окном при этом будет не минус 20. Прием заказов на Ferrari Luce уже открыт. Базовая цена автомобиля составляет €550 тыс.

Дмитрий Гронский