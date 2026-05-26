Ferrari представила свой первый электрокар

Итальянский автоконцерн Ferrari представил свою первую полностью электрическую модель — Ferrari Luce. Автомобиль стоит около €500 тыс. и способен развивать скорость до 310 км/ч.

Ferrari Luce

Фото: Ferarri

Фото: Ferrari / Handout / Reuters

Презентация прошла в Риме. Электрокар может за 2,5 секунды разогнаться до 100 км/ч. Над внешним обликом автомобиля работало бюро LoveForm бывшего главного дизайнера Apple Джонатана Айва. Поставки Luce первым клиентам должны начаться в октябре.

Первые дорожные модели с гибридным электробензиновым двигателем Ferrari представила в 2019 году. Специально для запуска серийного производства электрокара компания построила новый завод. По данным Reuters, в перспективе предприятие поможет нарастить мощность на 50%, до 20 тыс. машин в год.

