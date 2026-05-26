Акции Ferrari упали почти на 8% после презентации электрокара марки

Акции итальянского автоконцерна Ferrari (RACE) отреагировали снижением на презентацию первого электромобиля марки. На минимуме котировки на Миланской торговой бирже дешевели на 7,8% — до €286 за акцию. К 16:07 мск бумаги Ferrari замедлили падение и торгуются на уровне €335,05 за штуку.

Презентация электрокара Ferrari Luce прошла в Риме. Автомобиль станет одним из самых дорогих Ferrari, за исключением ограниченных серий. Стартовая цена модели — €550 тыс. Авто способно за 2,5 секунды разогнаться до 100 км/ч. Над внешним видом модели работало бюро LoveForm бывшего главного дизайнера Apple Джонатана Айва. Первые поставки Luce клиентам должны начаться в октябре.