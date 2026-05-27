NBC: США подготовили список целей в Иране на случай эскалации

Пентагон составил список дополнительных целей в Иране на случай, если США решат возобновить удары, сообщает NBC со ссылкой на источники. По их словам, поразить выбранные цели для ударов «может оказаться гораздо сложнее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание в Тегеране, разрушенное в результате американо-израильского ракетного удара (март 2026 года)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Здание в Тегеране, разрушенное в результате американо-израильского ракетного удара (март 2026 года)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Речь идет об объектах с более высоким уровнем защищенности, что усложняет их обнаружение. Составление Пентагоном такого списка не означает подготовки США к нанесению ударов в ближайшее время, отмечает канал. Атака будет зависеть от решения президента США Дональда Трампа по переговорам с Ираном.

24 мая президент США Дональд Трамп говорил, что проект мирного договора почти согласован. The Guardian уточняла, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пока не одобрил соглашение. По данным Axios, документ предусматривает продление перемирия на 60 дней, а также открытие Ормузского пролива. Еще одно положение сделки касается ядерного оружия: Иран обязан отказаться от планов его создания и начать переговоры о приостановке программы обогащения урана.

Подробности — в материале «Ъ» «США согласились на обогащение Ирана».