Ставка на «Первое место»: проект ГК ТОЧНО стал финалистом премии URBAN в трех номинациях

Проект «Первое место» от ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) стал финалистом престижной федеральной премии Urban Awards и претендует на звание лучшего регионального жилого комплекса.

Urban Awards ежегодно отмечает проекты, соответствующие самым строгим критериям качества, безопасности, архитектуры и уровня жизни. В 2026 году экспертное жюри премии рассмотрело более 200 заявок от девелоперов из 45 регионов России — от Калининграда до Владивостока.

ЖК «Перове место» от ТОЧНО претендует на победу сразу в трех номинациях:

«Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса ЮФО и СКФО»;

«Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры ЮФО»;

«Лучший комплекс — современное доступное жильё ЮФО».

«Первое место» — один из крупнейших девелоперских проектов юга России и ключевой драйвер развития агломерации «Новый Краснодар». На территории 71 га создается полноценный городской центр с жилыми кварталами, образовательной, спортивной и коммерческой инфраструктурой. Общий объем инвестиций в проект составит почти 90 млрд рублей.

Именно комплексный подход к развитию территории позволил проекту выйти в финал престижной отраслевой премии. Здесь появятся 31 жилой дом высотой от 8 до 18 этажей.

В районе предусмотрены: современные школы и детские сады, поликлиника, прогулочный бульвар «Круг семьи», 8 км велодорожек, теннисные корты, зоны для спорта и отдыха, а также храм иконы Божией Матери «Знамение» с библиотекой и культурным центром. Часть инфраструктуры уже введена в эксплуатацию: в районе работает школа на 110 учеников и детский сад.

Проект реализуется в партнерстве с фондом Сколково. На стройплощадке используются передовые технологии, в частности роботы и экзоскелеты, которые ускоряют темпы строительства и повышают эффективность работ.

Сдача первой очереди проекта запланирована на второе полугодие 2026 года.

Итоги Urban Awards будут объявлены на церемонии награждения, которая пройдет 17 июня 2026 г. в рамках форума недвижимости Движение.

