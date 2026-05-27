В Минобороны РФ сообщили об уничтоженных за ночь БПЛА над Кубанью и морями

Российские военные уничтожили минувшей ночью 140 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией восьми регионов, в том числе Краснодарского края. Вражеские дроны также сбиты над акваторией Азовского и Черного морей. Об этом утром 27 мая сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 26 мая до 7:00 мск 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей»,— говорится в публикации федерального ведомства.

Напомним, ПВО уничтожила 59 беспилотников ВСУ дальнего действия в ночь на 26 мая над территорией шести регионов России. Как сообщалось ранее, российские военные ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Нарушителям грозят штрафы, самый крупный составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик