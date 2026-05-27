В 2026 году в Сочи откроют 2 тысячи гостиничных номеров

В Сочи в 2026 году планируют ввести еще около 2 тыс. гостиничных номеров за счет открытия новых средств размещения и восстановления исторических объектов санаторно-курортной сферы, рассказали «Ъ-Сочи» в департаменте курортов и туризма администрации города. Власти отмечают, что развитие гостиничной инфраструктуры остается одним из приоритетов для курорта.

Одним из крупнейших проектов станет пятизвездочный отель Lotte Sochi, который строят на месте бывшей «Кавказской Ривьеры». Новый гостиничный комплекс будет работать под управлением южнокорейской сети. Проект включает дизайнерские номера, панорамные виды на море, выход к речной и морской набережным, а также благоустроенную территорию, доступную для жителей и туристов.

Кроме того, завершается подготовка к открытию нового отеля «Фрегат». В Хостинском районе планируют ввести в эксплуатацию восстановленный исторический санаторий «Волна». В Центральном районе продолжается реконструкция гостиницы «Приморская», построенной в 1936 году и являющейся объектом культурного наследия регионального значения.

В рамках обновления гостиницы «Приморская» предусмотрено строительство двух новых корпусов с номерным фондом, создание оздоровительного центра и площадок для проведения деловых и культурных мероприятий. Также проект включает открытый бассейн на кровле 28-го этажа.

Дополнительные объекты появляются и в действующих гостиницах. В отеле «Гранд Карат Сочи» уже открыли новый оздоровительный комплекс большой площади, который расширит возможности для отдыха и медицинских услуг.

В администрации подчеркнули, что сохранение исторических здравниц и строительство современных гостиничных объектов останутся одним из ключевых направлений развития города. В ближайшие годы в Сочи также планируют восстановить санатории «Медвежий угол», «Белые ночи» и «Известия».

Инвестиционный портфель курорта включает 60 приоритетных проектов в туристической, гостиничной и санаторно-курортной сферах. Общий объем инвестиций оценивается в 702 млрд руб. Из них 43 проекта реализуют именно в санаторно-курортной отрасли.

По данным администрации, в ближайшие пять-шесть лет в Сочи планируют создать более 27 тыс. новых гостиничных номеров и свыше 24 тыс. рабочих мест. Власти считают, что расширение номерного фонда позволит курорту сохранить высокий уровень туристической привлекательности и увеличить возможности для приема гостей в высокий сезон.

Мария Удовик