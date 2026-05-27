В Туапсе при атаке БПЛА повреждено остекление пяти частных домов

Остекление повреждено в одном многоквартирном и пяти частных домах в Туапсе при атаке БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы»,— говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что инцидент произошел в утренние часы 27 мая. Повреждения носят локальный характер, угрозы обрушения конструкций нет. Жильцам поврежденных домов оказывается необходимая помощь. Службы приступили к замерам и организации восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском муниципальном округе объявлялась угроза атаки БПЛА, а также обломки беспилотника упали на территории морского терминала, где было оперативно ликвидировано возгорание. Ситуация остается на контроле региональных властей.

Мария Удовик