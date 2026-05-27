В Туапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала

Обломки БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсинском муниципальном округе. В результате происшествия произошел пожар, который уже потушили, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА упали на территории морского терминала. Пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали»,— говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что инцидент произошел в утренние часы 27 мая. На месте работали оперативные службы. Пожарные расчеты прибыли в течение нескольких минут после получения сигнала. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить распространения огня на соседние объекты инфраструктуры терминала.

