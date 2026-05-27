В июне начнется заливка бетона в мостовые переходы обхода Адлера

В июне 2026 года на строительной площадке обхода Адлера запланирован старт бетонных работ. Речь идет о заливке первого бетона в пролетные строения мостов, которые пройдут через реку Кудепсту. С таким докладом 26 мая выступили перед председателем правления государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко во время его инспекционной поездки по ключевым узлам будущей трассы.

По данным пресс-службы «Автодора», сейчас между тремя опорами будущей эстакады на обратном ходе дороги — то есть по направлению из Адлера — заканчивается сборка строительных лесов и специальных конструкций, которые нужны для бетонирования первой захватки. Работы идут вплотную к существующей трассе А-147. Кроме того, в активной стадии находятся работы по возведению подпорных стен будущей эстакады. Они строятся на участке от мостов через Кудепсту до западного портала по левому берегу реки. Также продолжается сооружение буронабивных свай на самом западном портале.

Параллельно с этим на противоположной стороне объекта — со стороны села Высокое — завершается бетонирование лотков, куда позже будут установлены тоннелепроходческие машины у восточного портала. Помимо этого, рабочие бетонируют парапетное ограждение на эстакаде разворотной петли, которая пересекает трассу А-149. Вся эта работа ведется в рамках строительства обхода Адлера.

Напомним, что обход — это один из этапов более крупного проекта — новой скоростной автодороги Джубга—Сочи. Ранее сообщалось, что строительство этой скоростной трассы отложено на один-два года. На ближайшие годы там запланировано только проектирование. Однако строительство обхода Адлера, в отличие от основной магистрали, продолжается без пауз.

Мария Удовик