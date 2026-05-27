На морском терминале в Туапсе вновь произошел пожар после удара БПЛА

На морском терминале в Туапсе после падения обломков беспилотников произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края в Telegram.

К тушению пожара привлекли более 80 человек и 25 единиц техники, указано в сообщении. Фрагменты дронов также повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах в городе. Пострадавших при атаке нет.

По данным Минобороны, за прошлую ночь средства ПВО сбили 140 беспилотников ВСУ над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем.

В апреле беспилотники ВСУ трижды атаковали морской терминал в Туапсе, каждый раз начинался пожар. После последнего удара — 28 апреля — возгорание тушили двое суток. Кроме того, разлился мазут. К 26 мая собрано более 32 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.