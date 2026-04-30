В Туапсе спустя двое суток потушили пожар на НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе спустя двое суток потушили пожар, возникший после удара беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Благодарю всех, кто участвовал в тушении… Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок»,— написал господин Кондратьев в Telegram-канале. Он добавил, что работы по ликвидации возгорания были очень тяжелыми, зачастую с риском для жизни.

28 апреля беспилотники ВСУ в третий раз с середины апреля ударили по морскому терминалу в Туапсе. На НПЗ вновь начался пожар, в воздух попали продукты горения. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального оперштаба, к 29 апреля из Туапсе вывезли 9,8 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.