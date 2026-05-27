Силы ПВО за ночь сбили над Россией 140 БПЛА

В период с 20:00 мск 26 мая до 7:00 27 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 140 беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Над Воронежем были уничтожены «две высокоскоростные цели», сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Пострадавших нет, упавшими обломками посечены здание шиномонтажа и бытовка. В Тульской области сбили два дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.