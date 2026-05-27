Канада ввела 21-дневную самоизоляцию для прибывших из регионов с Эболой

Правительство Канады объявило, что путешественники, прибывающие в страну из затронутых вирусом Эбола регионов, должны будут самоизолироваться на 21 день. Канадские власти также на 90 дней приостанавливают рассмотрение заявлений об иммиграции из Конго, Южного Судана и Уганды, передает AP.

По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, меры вводятся «из соображений повышенной осторожности» и будут действовать до 29 августа. Путешественников с симптомами заболевания будут переводить в больницы для медобследования. Тем, кому негде самоизолироваться, предоставят место для изоляции.

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы лихорадки Эбола на национальном уровне до «очень высокого», на региональном — до «высокого». На глобальном уровне, по оценкам организации, угроза пока «низкая». Количество заболевших Эболой по состоянию на 24 мая достигло 900 человек. По оценке ВОЗ, погибли более 200 больных. Центром вспышки заболевания остается провинция Итури в Демократической Республике Конго.

