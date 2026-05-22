ВОЗ повысила степень угрозы от вспышки лихорадки Эбола

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что лихорадка Эбола в ДР Конго «быстро распространяется» и теперь она представляет «очень высокую угрозу» на национальном уровне. Как заявил глава ВОЗ журналистам, на региональном уровне степень угрозы остается «высокой», а на глобальном – «низкой». Об этом сообщает AP.

По последним данным, которые привел господин Гебреисус, в ДРК точно подтверждены 82 случая заражения и 7 случаев смерти. Однако, добавил он, «мы знаем, что эпидемия в ДРК значительно масштабнее». Кроме того, специалисты сейчас проверяют почти 750 случаев заражения и 177 случаев смерти, причиной которых, как полагают, является вирус лихорадки Эбола. Два случая заражения и один случай смерти в соседней с ДРК Уганде были подтверждены. ООН сегодня выделила $60 млн для ускорения помощи ДРК и региону. Ранее США заявили, что предоставят $23 млн для помощи ДРК и Уганде.

По последним данным, в городе Рвампаре на востоке ДР Конго местные жители сожгли центр, где проходили лечение пациенты с вирусом Эбола. Так они протестовали против того, что тело одного из погибших не выдали родственникам для захоронения.

Алена Миклашевская