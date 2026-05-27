Красноярский «Енисей» оставили в женской волейбольной Суперлиге

Директорат всероссийских соревнований по волейболу оставил красноярскую женскую команду «Енисей» в Суперлиге. В главной лиге страны она выступит в сезоне 2026/2027, говорится в сообщении Всероссийской федерации волейбола.

Сезон 2025/2026 «Енисей» завершил на последнем 14-м месте в Суперлиге. Красноярская команда должна была уступить место «Северянке», ставшей обладателем золотых медалей чемпионата Высшей лиги «А». Но команда из Череповца (Вологодская область) отказалась от повышения в классе.

Высшее достижение женской команды «Енисей» в Суперлиге — бронзовые медали сезона 2016/2017.

Валерий Лавский