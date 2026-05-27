На Ставрополье выпало 271% от месячной нормы осадков

В некоторых районах Ставропольского края утром 26 мая выпало от 108 до 271% от месячной нормы осадков, что привело к повышению уровня воды в реках Калаус и Егорлык до опасных отметок. Режим половодья в регионе сохраняется. Об этом сообщили в краевом Росгидрометцентре.

«Такая погода вызвана арктическим циклоном: где-то идут ливни, где-то выпал снег. Обычно циклоническая активность характерна для мая и июня, но раз в 7–10 лет бывает то, что мы наблюдаем сейчас», — пояснили в ведомстве.

По данным Росгидрометцентра, штормовое предупреждение продлено до 29 мая. Ожидаются грозовые ливни с градом и шквалом до 25 м/с.

Наталья Белоштейн