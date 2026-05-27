Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу», об этом в интервью «Вестям» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он пояснил, что отсутствие прямой конкуренции с «АвтоВАЗом» — одно из условий выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. Для них есть ниша, которая не пересекается с продуктами российского производителя, например, электрические или гибридные автомобили. Однако, как считает управляющий директор ГК «Техно Темп» (официальный дилер ряда российских и китайских марок) Александр Сквирский, продукция «АвтоВАЗа» и китайских производителей уже находится в прямой конкуренции практически во всех сегментах рынка, от бюджетных автомобилей до среднеразмерных кроссоверов и легких коммерческих фургонов.

Александр Сквирский

Александр Сквирский

«Если еще четыре года назад китайские бренды воспринимались как альтернатива корейским или европейским автомобилям, то в 2026 году они полноценно конкурируют уже и с отечественными моделями.

При этом у каждой стороны есть свои сильные стороны. У Lada это низкая стоимость владения, доступность запчастей, высокая ремонтопригодность, развитая дилерская и сервисная сеть, а также высокая ликвидность на вторичном рынке. Для многих покупателей это по-прежнему ключевой фактор принятия решения о покупке. Китайские же бренды, выигрывают по уровню оснащения, дизайну, технологичности и комфорту. Если говорить о соотношении цена-качество, то сегодня китайский автопром предлагает более "богатый" автомобиль за те же деньги. Но у части потребителей пока остаются вопросы к долгосрочной надежности и стоимости таких машин на вторичном рынке через 5-7 лет эксплуатации.

В Краснодарском крае китайские бренды сохраняют одни из сильнейших позиций. По итогам января-апреля 2026 года в регионе было реализовано порядка 17,3 тыс. новых легковых автомобилей. При этом именно китайские марки во многом обеспечили рост рынка в 2026 году. В ЮФО продажи новых легковых автомобилей в первом квартале выросли ориентировочно на 4,6% год к году, а максимальную динамику показали бренды Haval и Geely.

Если говорить о наиболее популярных китайских моделях на Кубани, то сегодня лидерами являются модели бренда Haval, модели бренда Chery, а также новый бренд Tenet, который очень активно набирает долю рынка.

Что касается продукции "АвтоВАЗа", то Lada остается абсолютным лидером рынка как в России в целом, так и на Кубани в частности. В 2025 году в Краснодарском крае было продано около 13,9 тыс. автомобилей отечественного бренда, что обеспечило ему первое место по продажам в регионе. В 2026 году марка сохраняет лидерство, хотя динамика продаж уже не столь однозначна. В апреле продажи "Lada Гранта" в ЮФО снизились примерно на 12% год к году, а "Lada Веста" более чем на 11%. Все это говорит о том, что часть клиентов постепенно уходит в более оснащенные китайские автомобили.

Тем не менее популярность автомобилей Lada в Краснодарском крае остается очень высокой. На мой взгляд, в ближайшие 1-2 года рынок придет к балансу. Доля китайских брендов перестанет расти такими темпами, как в 2023–2025 годах, а позиции российских брендов стабилизируются благодаря локализации, государственной поддержке и адаптации модельного ряда под запросы рынка».