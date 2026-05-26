Полиция задержала 19-летнего зачинщика массовой потасовки в центре Новороссийска

Сотрудники полиции задержали 19-летнего зачинщика массовой потасовки в центре Новороссийска, видео которой распространяется в местных пабликах под названием «Последний звонок он почти как День ВДВ». Инцидент произошел на улице Шевченко, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Отдела полиции Центрального района УМВД России по г. Новороссийску от очевидцев. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как на улицу вышли десятки молодых людей. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли противоправные действия и приняли меры для установления всех участников конфликта.

«В настоящий момент задержан один из зачинщиков — 19-летний молодой человек. В отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские продолжают работу по установлению личностей остальных участников потасовки. Также выясняется количество возможных пострадавших в результате инцидента. Ситуация находится на контроле Управления МВД России по городу Новороссийску.

Наталья Решетняк