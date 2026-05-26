Мальчик, пропавший в Мостовском районе, найден живым в Адыгее

Несовершеннолетний житель Мостовского района Краснодарского края, ушедший из дома 24 мая, обнаружен сотрудниками полиции на территории Республики Адыгея. Ребенок передан родителям, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, заявление о пропаже 13-летнего сына поступило в местный отдел полиции 25 мая. Мать предполагала, что подросток отправился к бабушке в город Лабинск, однако по данному адресу ребенок не появлялся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних школьника нашли сегодня днем в Кошехабльском районе соседнего региона.

«Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было»,— подчеркнули в ведомстве. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства ухода ребенка из дома.

Наталья Решетняк