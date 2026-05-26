В Архипо-Осиповске ввели локальный режим ЧС из-за подтоплений

В Архипо-Осиповском сельском округе города-курорта Геленджик введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали залповые ливни, вызвавшие резкий подъем уровня воды в реках и подтопления частных домовладений. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

«В Архипо-Осиповском сельском округе вводим локальный режим ЧС. По предварительным данным: в результате сильных залповых осадков произошло подтопление двух домовладений в Архипо-Осиповке и пяти домовладений в Тешебсе»,— написал господин Богодистов в соцсетях.

По его словам, из-за резкого подъема уровня воды река Тешебс вышла из берегов.

В настоящий момент уровень воды уже снизился, угрозы дальнейшего подтопления нет. На месте организован подомовой обход, работает комиссия по оценке ущерба. Движение по федеральной трассе осуществляется в штатном режиме. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ситуация остается на контроле у местных властей и экстренных служб.

Наталья Решетняк