В Архипо-Осиповске ввели локальный режим ЧС из-за подтоплений
В Архипо-Осиповском сельском округе города-курорта Геленджик введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали залповые ливни, вызвавшие резкий подъем уровня воды в реках и подтопления частных домовладений. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«В Архипо-Осиповском сельском округе вводим локальный режим ЧС. По предварительным данным: в результате сильных залповых осадков произошло подтопление двух домовладений в Архипо-Осиповке и пяти домовладений в Тешебсе»,— написал господин Богодистов в соцсетях.
По его словам, из-за резкого подъема уровня воды река Тешебс вышла из берегов.
В настоящий момент уровень воды уже снизился, угрозы дальнейшего подтопления нет. На месте организован подомовой обход, работает комиссия по оценке ущерба. Движение по федеральной трассе осуществляется в штатном режиме. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ситуация остается на контроле у местных властей и экстренных служб.