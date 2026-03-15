Капиталу устроили разгрузочный день

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил объем секьюритизированных потребкредитов на сумму более 300 млрд руб., чтобы уложиться в норматив достаточности капитала, который с 1 апреля поднимется до 10%. Аналитики отмечают, что при размещении бумаг на такую сумму банку пришлось заплатить рыночным инвесторам дополнительную премию не только за рекордный объем, но и за срочность.

Как стало известно “Ъ”, ВТБ разместил облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов банка ВТБ, с рейтингом надежности ААА (ru.sf) по национальной шкале рейтингового агентства АКРА. По словам руководителя управления секьюритизации ВТБ Андрея Сучкова, рыночным инвесторам проданы бумаги на рекордные 304,6 млрд руб.

«В последние годы мы видим растущий интерес участников рынка к сделкам секьюритизации, которые стали для банков эффективным инструментом привлечения ликвидности и разгрузки капитала»,— говорит Андрей Сучков.

В ВТБ уточнили, что реализованы облигации двух выпусков на 50,9 млрд руб. и 253,7 млрд руб., в каждом выпуске один транш, кредитное усиление каждого выпуска сформировано путем выдачи оригинатором субординированного кредита. В банке также сообщили, что бумаги были проданы ряду крупных институциональных инвесторов финансово-банковского сектора.

В конце февраля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал о планах секьюритизации потребкредитов на 300 млрд руб. для поддержания достаточности капитала (см. “Ъ” от 26 февраля). С 1 апреля надбавка к нормативу достаточности капитала повышается на 0,75 п. п. и этот норматив для банковских групп (Н20.0) составит 10%. Согласно данным Банка России, норматив достаточности капитала банковской группы ВТБ на 1 января этого года составлял 9,84%. По словам Дмитрия Пьянова, секьюритизация поможет высвободить 50 млрд руб. капитала.

Кроме того, в ВТБ рассказали “Ъ”, что в начале этого года банк зарегистрировал новую программу облигаций, обеспеченных потребкредитами ВТБ на 200 млрд руб., при этом сделка на 304,6 млрд руб. прошла вне этой программы. Первую программу на 100 млрд руб. банк объявил в конце 2022 года и закрыл ее в октябре 2025 года (см. “Ъ” от 16 октября 2025 года), тогда же банк зарегистрировал новую программу секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 100 млрд руб. и разместил первый выпуск на 42,5 млрд руб. до Нового года.

Таким образом ВТБ в рамках объявленных программ в этом году может провести секьюритизацию потребкредитов еще более чем на 250 млрд руб.

Кроме того, о планах секьюритизировать потребкредиты в объеме 130–150 млрд руб. объявил Т-Банк. В Сбербанке планируют провести несколько аналогичных сделок общим объемом около 100 млрд руб., а Альфа-банк на этот год запланировал выпуск таких бумаг на 50–60 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 февраля). Таким образом, прогноз агентства «Эксперт РА» о том, что в этом году объем секьюритизации потребкредитов может составить рекордные 500 млрд руб. (см. “Ъ” от 29 октября 2025 года),может быть существенно превышен.

Как пояснил “Ъ” управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Павел Кашицын, потребительские кредиты являются одним из приоритетных активов для секьюритизации сразу по нескольким причинам. «Они оказывают высокое давление на капитал, такие кредиты имеют высокие процентные ставки, позволяющие установить рыночную доходность по выпускаемым облигациям, и операционно секьюритизация потребительских кредитов проще, чем залоговых»,— говорит он. По его словам, помимо разгрузки капитала за счет секьюритизации банки снижают процентные риски, расширяют источники фондирования, формируют более широкую линейку инвестиционных продуктов для своих клиентов.

Несмотря на высокие заявленные объемы секьюритизации, аналитики считают, что рынок сможет «переварить» такой объем облигаций, обеспеченных потребкредитами.

Как отмечает старший аналитик УК «Первая» Владимир Тарантаев, в условиях снижающихся ставок по депозитам и ставок по новым выпускам облигаций инвесторы хотят зафиксировать более высокую доходность на длинный срок. Что касается бумаг, размещенных ВТБ, то, по подсчетам старшего аналитика «Тринфико» Георгия Засеева, рыночная ставка по секьюритизированным облигациям банка на 304,6 млрд руб. может составлять около 17,75–18,5% годовых. «Эта оценка включает в себя базовую рыночную ставку около 16,5%, премию в размере 100–150 б. п. за рекордный для рынка объем и дополнительную премию за срочность в размере 25–50 б. п., поскольку ВТБ был ограничен дедлайном 1 апреля»,— заключает он.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев