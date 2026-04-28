Банк уходит со стройки

ВТБ намерен продать «Галс-Девелопмент» после майских праздников. По информации “Ъ”, одним из претендентов на покупку является «Страна Девелопмент», созданная в Тюмени и пытающаяся закрепиться на московском рынке недвижимости. Для ВТБ продажа девелопера — вынужденный шаг, объясняемый политикой ЦБ. В дальнейшем банк может выступить в роли кредитора по отдельным проектам застройщика, не исключают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВТБ намерен завершить продажу активов «Галс-Девелопмента» после вторых майских праздников, заявил журналистам первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов. При этом, по его словам, «Галс» продолжит работать как системный инновационный девелопер: «Все обязательства выполнит и все проекты достроит».

Два источника “Ъ” на рынке недвижимости знают, что одним из претендентов на покупку является «Страна Девелопмент».

В компании от комментариев отказались. В «Галс-Девелопменте» также не стали комментировать ситуацию. О намерении ВТБ выйти из непрофильных активов господин Пьянов заявлял еще в начале апреля. Ранее газета «Ведомости» сообщала, что интерес к покупке «Галса» также проявляла девелоперская Sezar Group. В компании эту информацию не комментируют.

ВТБ стал основным владельцем «Галса» в 2009 году, когда приобрел контрольный пакет (51,24%) девелопера у АФК «Система» за 60 руб. в обмен на реструктуризацию долгов. В 2015 году банк довел долю владения в компании до 96,4%. «Галс-Девелопмент» занимается строительством коммерческой и жилой недвижимости, в его портфеле находятся активы общей площадью около 3,7 млн кв. м. Среди них небоскреб «IQ-Квартал» в «Москва-Сити», бизнес-центр «Искра-парк» на Ленинградском проспекте, офис Dubinin Sky у станции метро «Павелецкая». Выручка девелопера за 2025 год увеличилась на 21% год к году, до 3,1 млрд руб., чистая прибыль — почти в пять раз год к году, до 1,5 млрд руб., следует из данных СПАРК.

«Страна Девелопмент» основана в 2008 году в Тюмени. Строит в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Основное юрлицо компании принадлежит ООО «Управление активами», которое полностью контролирует Александр Гайдуков. По данным ЕРЗ.РФ, «Страна Девелопмент» занимает десятое место в списке крупнейших застройщиков в России.

Стоимость всего портфеля «Галса» в «Метриуме» оценивают в 50 млрд руб. Вероятнее всего, наиболее ликвидные проекты «Галса» новый собственник независимо от того, кто им станет, интегрирует в собственный портфель, а менее рентабельные активы могут быть впоследствии проданы, не исключает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

При этом ключевыми факторами риска остаются долговая нагрузка «Галса» и готовность проектов компании, предупреждает управляющий партнер Ricci Андрей Постников. Если у покупателя возникнет потребность в финансировании, то ВТБ может также выступить кредитором, поддержав развитие активов, предполагает партнер NF Group Станислав Бибик. Банк, хорошо осведомленный о качестве портфеля «Галса», сможет определить оптимальный уровень кредитной нагрузки для потенциального нового владельца компании, соглашается руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

22,96 миллиона квадратных метров составил ввод жилья в России в январе—марте 2026 года, по данным наш.дом.рф.

Сделки по продаже банками непрофильных бизнесов, в том числе девелоперских, будут продолжаться, так как, по словам Андрея Постникова, ЦБ требует от финансовых учреждений сокращать «на своих балансах число иммобилизованных активов». По словам эксперта, для кредитных организаций это вынужденный шаг, поэтому ВТБ, вероятно, полностью выйдет из актива без сохранения долей. Сейчас банк активно занимается реализацией своей недвижимости: например, в апреле ВТБ продал торговый центр «Весна» общей площадью 13 тыс. кв. м на Новом Арбате в центре Москвы.

София Мешкова, Халиль Аминов, Дарья Андрианова, Ксения Дементьева