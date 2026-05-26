ГП: бывший муж экс-судьи Хахалевой пытался вывезти из России активы на 1 млрд рублей

Генпрокуратура в ходе судебного разбирательства заявила о попытках вывода за рубеж активов, связанных с бывшим супругом экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, на сумму свыше 1 млрд руб. Представитель истца указал, что Роберт Хахалев, по версии надзора, использовал служебное положение супруги для получения доходов и последующей легализации имущества через подконтрольные структуры, пишет ТАСС.

По данным надзорного ведомства, в 2022 году ряд объектов недвижимости был переоформлен на агрофирму «Незамаевское» по договорам, которые в иске квалифицируются как фиктивные. Эти действия, как утверждается, были направлены на создание видимости законного происхождения средств в период, когда Елена Хахалева уже была лишена судейских полномочий и в отношении нее обсуждалось уголовное преследование.

Ответчик заявленные требования не признал.

В рамках процесса истец также приобщил материалы о связях фигурантов дела, включая сведения о родственных и аффилированных отношениях между участниками предполагаемой схемы. Представители надзора утверждают, что после назначения на государственные должности Елена Хахалева и ее родственники не прекратили предпринимательскую деятельность, а полученные доходы не декларировались.

Судебное заседание отложено до 1 июня.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об уточнении исковых требований по антикоррупционному делу об обращении в доход государства имущества семьи Хахалевой и аффилированных лиц. К делу дополнительно привлечены 16 соответчиков и четыре юридических лица, которые, по версии истца, участвовали в оформлении и легализации активов.

Вячеслав Рыжков