Пострадавшему при ЧС бизнесу Туапсе предоставят льготные займы

Малый и средний бизнес Туапсе, который пострадал в результате чрезвычайной ситуации, сможет получить льготное финансирование в фонде микрофинансирования Краснодарского края. Об этом сообщила исполнительный директор фонда Оксана Слюсарева. Она выступила на конференции «Суперкомбо для инвестора: возможности для реализации инвестиционных проектов в Краснодарском крае».

Капитализация фонда составляет 4,2 млрд руб. Как пояснила Оксана Слюсарева, этого достаточно, чтобы обеспечивать поступающие заявки на льготные займы. Программа предусматривает разные ставки для приоритетных направлений. Они составляют от 0,1 до 6,5 процента годовых. В число таких направлений входят сельское хозяйство, промышленность, поддержка начинающих предпринимателей, а также проекты в рамках региональных брендов и туристических программ.

Отдельно в фонде отмечают, что для предпринимателей, пострадавших в условиях чрезвычайной ситуации, действует специальный микрозаем. Он называется «Специальный (ЧС)». Этот продукт предусматривает финансирование в объеме от 100 тыс. до 5 млн руб. Процентная ставка по нему составляет 0,1 процента годовых. Срок займа — от 3 до 24 месяцев, уточнила Оксана Слюсарева.

Режим чрезвычайной ситуации в Туапсе ввели после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Он произошел 28 апреля в результате атаки беспилотников. Из-за инцидента на предприятии случилось возгорание и выброс нефтепродуктов из резервуара. Именно этот бизнес теперь может претендовать на льготные займы на специальных условиях.

Мария Удовик