Шуваев озвучил последствия ракетного удара по Борисовке в Белгородской области

Вечером 23 мая ВСУ атаковали район поселка Борисовка в Белгородской области ракетами, предположительно, системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Зафиксировано семь прилетов снарядов. Большинство ударов пришлись на здание ЗАГСа, где впоследствии были выявлены самые крупные разрушения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев, посетивший Борисовку 26 мая.

В Борисовке пострадали также около 70 помещений в четырех многоквартирных домах, несколько индивидуальных домовладений, десять коммерческих объектов и 22 автомобиля.

«В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба для того, чтобы в короткие сроки восстановить все повреждения»,— заявил господин Шуваев.

По информации главы региона, в ходе обстрелов были ранены девять человек. Один из них сейчас проходит лечение в областной больнице. Остальные восемь, включая одного ребенка, лечатся амбулаторно.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что вчера утром ВСУ дважды ударили ракетами по Белгороду. В результате пострадал охранник офиса, мужчине потребовалась госпитализация. Повреждения получили инфраструктурные объекты, из-за чего не менее 35 тыс. человек временно остались без света и воды. Спустя сутки последствия атак устранили.

Сегодня также стало известно, что FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Крутой Лог Белгородского округа. Водитель получил ранения, от которых скончался на месте происшествия.

Денис Данилов