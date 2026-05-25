Белгород дважды подвергся ракетному удару ВСУ: есть пострадавший и разрушения

Ранним утром оперштаб Белгородской области сообщил о двойном ракетном ударе ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Изначально было известно о ряде разрушений, однако, по уточненной информации, в результате атаки пострадал мирный житель.

Одно из офисных зданий в Белгороде, поврежденное при ракетном ударе ВСУ Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Второе пострадавшее офисное здание Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Как уточнил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале, охранник, который во время удара был в офисном здании, получил акубаротравму и ссадины головы. Он находится в стационаре городской больницы №2.

Всего зафиксировано повреждение двух офисных зданий — в них пострадали фасады и остекление. Также есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего возникли перебои в подаче воды и электроэнергии в ряде районов. Кроме того, нарушено остекление двух многоквартирных домов и двух автомобилей.

«Школы и детские сады, попавшие в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме — запускаем резервные источники электроснабжения»,— заключил господин Демидов.

Сегодня утром белгородский оперштаб также сообщил о гибели мирного жителя из-за удара БПЛА по автомобилю в Грайвороне.

Алина Морозова