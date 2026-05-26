Спустя сутки после ракетных ударов в Белгород вернули электричество

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что к 10:00 все жилые дома областного центра были запитаны электроэнергией. Проблемы с ней и с водоснабжением начались накануне утром после двух ракетных ударов ВСУ, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Вчера утром мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что электричества нет в нескольких районах города. По его словам, попавшие в зону отключения школы и детсады были сразу переведены на резервные источники и продолжили работу в штатном режиме.

Ближе к вечеру господин Шуваев уточнил, что без света и воды остаются 35 тыс. жителей областного центра. Он добавил, что к резервным источникам также подключены больницы, и предупредил о возможных перебоях и перерывах в электроснабжении города в течение суток.

Сегодня утром, по данным главы региона, потребителям, которые подключены от трансформаторных станций, вернули свет. «Однако в городе остаются точечные моменты, аварийные бригады будут в течение дня осуществлять выезды на такие адреса для их переподключения. Без электроснабжения пока еще остается часть объектов промышленности. Их также подключат сегодня»,— добавил он.

В результате ракетных ударов также пострадал один мирный житель. Речь идет об охраннике одного из поврежденных офисных зданий. Он госпитализирован.

