БПЛА атаковал автомобиль под Белгородом: погиб мирный житель

В селе Крутой Лог Белгородского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль. Из-за этого водитель получил смертельные ранения и скончался на месте. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Транспортное средство повреждено.

Вчера утром ВСУ дважды ударили ракетами по Белгороду. В результате пострадал охранник местного офиса, ему потребовалась госпитализация. Также были повреждены инфраструктурные объекты, из-за чего не менее 35 тыс. человек оставались без света и воды. Спустя сутки последствия атак устранили.

Алина Морозова