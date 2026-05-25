35 тысяч человек остались без света и воды после ракетных ударов по Белгороду

После массированных ракетных ударов по Белгороду повреждены объекты «критически важной» социальной инфраструктуры. Более 35 тыс. горожан остались без электро- и водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В течение суток возможны сбои и перерывы в подаче электроснабжения. При этом больницы, школы и детские сады подключены к резервным источникам питания и функционируют в обычном режиме.

Аварийные бригады продолжают устранять последствия атак ВСУ. Также проводится комплексная диагностика сетей. После ее завершения, пояснил глава региона, можно будет назвать точные сроки полного восстановления подачи электроэнергии.

Ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу были совершены сегодня утром. В результате пострадал мирный житель.

Кабира Гасанова