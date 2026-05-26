За год спрос на установку кондиционеров в Краснодаре вырос в 4,5 раза

В Краснодаре перед началом летнего сезона вырос спрос на климатическую технику и услуги по ее обслуживанию. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито Услуги», особенно заметную динамику показала установка кондиционеров и сплит-систем. В апреле 2026 года интерес к таким услугам увеличился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно жители города стали чаще обращаться и за ремонтом оборудования. Спрос на услуги мастеров по ремонту кондиционеров за год вырос на 25%.

Рост обращений специалисты связывают с ранней подготовкой к жаркому сезону. Владельцы климатической техники стараются заранее проверить оборудование, чтобы избежать поломок в период высокой нагрузки и не столкнуться с нехваткой свободных специалистов. В Краснодаре даже несколько жарких дней в мае традиционно приводят к резкому росту заявок на обслуживание кондиционеров, поэтому многие жители предпочитают заниматься установкой и ремонтом заранее, уточнили представители компании.

Отдельно вырос спрос на точечное обслуживание техники. Так, обращения по замене дренажного насоса стали фиксировать в 2,3 раза чаще, чем годом ранее. Это свидетельствует о том, что часть пользователей обращается к мастерам уже с конкретными техническими проблемами и старается устранять неисправности до наступления пиковых температур.

Изменения затронули и спрос на обслуживание техники разных производителей. По данным онлайн-платформы, в апреле интерес к сервису кондиционеров Ballu вырос на 12%, техники Haier — на 3%, а Hisense — на 2% по сравнению с прошлым годом.

Мария Удовик