В Краснодаре прошли последние звонки для 21 тысячи девятиклассников
В общеобразовательных учреждениях Краснодара прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал более чем для 21 тыс. девятиклассников и 8 тыс. выпускников 11-х классов, передает пресс-служба городской администрации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В мероприятиях приняли участие представители городской администрации, депутаты, ветераны, участники боевых действий и священнослужители.
В Екатерининской гимназии выпускников поздравил первый заместитель главы Краснодара Дмитрий Васильев. Он пожелал школьникам успешно сдать экзамены и определиться с выбором будущей профессии и учебного заведения.