В Краснодаре прошли последние звонки для 21 тысячи девятиклассников

В общеобразовательных учреждениях Краснодара прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал более чем для 21 тыс. девятиклассников и 8 тыс. выпускников 11-х классов, передает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мероприятиях приняли участие представители городской администрации, депутаты, ветераны, участники боевых действий и священнослужители.

В Екатерининской гимназии выпускников поздравил первый заместитель главы Краснодара Дмитрий Васильев. Он пожелал школьникам успешно сдать экзамены и определиться с выбором будущей профессии и учебного заведения.

Вячеслав Рыжков