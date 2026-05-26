«В большинстве объектов квартиры "в бетоне" представлены безальтернативно»

Новых квартир с финишной и предчистовой отделкой, доступных к покупке в Москве, за год стало меньше на треть. Лишь в 5% новостроек в старой части города покупателям предлагают сразу три варианта готовности лотов — предчистовую отделку, финишную отделку или квартиры без отделки, подсчитали специалисты компании «Метриум». При этом в большинстве строящихся объектов квартиры «в бетоне» представлены безальтернативно.

Наиболее широкий выбор — три варианта готовности — предполагает, что в одном комплексе клиент может приобрести квартиру с финишной отделкой, без отделки или в формате white box. Таких проектов на рынке менее 20 из почти 340, находящихся в продаже в городе. Преимущественно это жилые комплексы бизнес-класса — таких насчитывается 10. Еще по четыре проекта с тремя вариантами отделки представлены в премиальном и массовом сегментах.

«Люди приобретают первичное жилье с разными целями, и возможности на этапе сделки у всех разные. Кто-то хочет заниматься ремонтом самостоятельно или вместе с дизайнером. Для других ключевым фактором становится время, поэтому им важно переехать в новое жилье сразу после получения ключей. Существенное значение также имеет возможность включить стоимость отделки в ипотечный договор», — отмечают эксперты ГК ФСК.

В премиум-классе, по данным аналитиков компании «Плато Девелопмент», покупатели чаще все же выбирают лоты «в бетоне». В целом, считают брокеры, в ближайшее время ожидать роста предложения квартир с отделкой в московских новостройках вряд ли стоит.

Светлана Бардина