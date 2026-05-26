Три кубанских античных объекта могут включить в национальный семидневный маршрут

В Краснодарском крае и Республике Крым разрабатывают совместный семидневный национальный туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства». В него планируется включить три объекта античного наследия Кубани, сообщила 26 мая пресс-служба краевой администрации со ссылкой на заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инну Петухову.

По словам госпожи Петуховой, интерес туристов к античному наследию юга России продолжает расти. В 2025 году объекты действующего маршрута на территории Краснодарского края посетили около 1 млн человек. В настоящее время в маршрут входят более 20 локаций, среди которых археологические памятники, культурные пространства и винные комплексы. В их числе — музей античного виноделия в Абрау-Дюрсо, агротуристический комплекс «Винотеррия», культурный центр Старый парк и арена «Колизей» комплекса «Россия».

В новый национальный маршрут предполагается включить археологический музей-заповедник Горгиппия, музейный комплекс Фанагория, а также археологический комплекс Городище Гермонасса-Тмутаракань. Маршрут пройдет от Симферополя до Анапы и будет доступен для формирования туроператорами.

Как уточнили в администрации региона, работа над проектом ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между Кубанью и Крымом, подписанного в июне 2024 года. Описание кубанской части маршрута подготовлено совместно с ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» и уже направлено в министерство курортов и туризма Крыма.

Ранее власти Краснодарского края также представили промышленный экскурсионный маршрут «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья», претендующий на статус национального. Его протяженность составляет 280 км, маршрут проходит от Краснодара до Новороссийска.

