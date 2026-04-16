Десять лет с правом на обжалование

Белый дом одобрил и внес в Госдуму законопроект, ограничивающий возможность оспаривания сделок приватизации,— срок давности в любом случае составит не более десяти лет с момента выбытия имущества из собственности государства. Норма не будет распространяться на антикоррупционные и противоэкстремистские иски. Предполагается, что введение срока давности даст собственникам гарантии неприкосновенности их активов, а властям — возможность сохранить доверие инвесторов. Бизнес инициативу поддерживает, но юристы предупреждают — полностью от деприватизации такой закон не защитит.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бизнес давно говорил о проблемах деприватизации и предложенным решением в целом доволен (на фото – глава РСПП Александр Шохин)

Правительство 16 апреля одобрило и внесло в Госдуму подготовленный Минэкономики законопроект о сроках давности при оспаривании сделок приватизации государственного и муниципального имущества. Законопроект закрепляет в ст. 217 Гражданского кодекса (ГК), которая содержит основные положения о приватизации, сроки давности для подачи исков об истребовании приватизированного с нарушениями имущества. Как и по общему правилу, предусмотренному в ГК, они составят три года с момента выявления нарушения. В то же время срок давности «в любом случае» будет ограничен десятью годами со дня, когда имущество выбыло из собственности государства. Таким образом, суды должны будут отклонять иски, поданные по истечении этого времени.

Предложенные сроки будут актуальны не только для будущих исков, но и для уже поданных, по которым судебные решения еще не вступили в силу.

Есть исключения: сроки давности не будут распространяться на случаи изъятия имущества по антикоррупционным и противоэкстремистским искам.

В случае принятия изменений они вступят в силу с момента официального опубликования.

Как напоминают в Минэкономики, сейчас судебная практика не учитывает сроки исковой давности при спорах об имуществе, приватизированном 15–30 лет назад. В связи с этим определить критерии законности приобретаемого имущества затруднительно, что, добавляют в ведомстве, существенно влияет на «поведение» инвесторов. По данным Минэкономики, в начале 90-х годов было приватизировано более 110 тыс. госпредприятий, 80 тыс. из которых — субъекты МСП. На основе этих активов сегодня работают более 6,8 млн малых и средних предприятий, вклад которых в ВВП превышает 21%. Принятие законопроекта, считают в ведомстве, станет «позитивным сигналом для предпринимателей, которые добросовестно развивали и инвестировали в предприятия и коллективы долгие годы».

При этом, как ранее отмечал глава Минэкономики Максим Решетников, в условиях «сложного этапа», через который сейчас проходит отечественная экономика, властям необходимо не только привлекать новых инвесторов, но и сохранять доверие собственников, взявшихся за развитие предприятий еще в середине 90-х годов. Однако на фоне новостей об изъятии частных предприятий удержать доверие довольно трудно, сетовал министр. За последние годы у частных владельцев был конфискован целый ряд крупных активов — со ссылкой на различные нарушения, допущенные собственниками (см. “Ъ” от 26 августа 2023 года и от 14 октября 2024 года).

Инициатива, как сообщается, поддержана Минюстом, Минфином, Советом по кодификации гражданского законодательства при президенте, а также крупным бизнесом — в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В объединении неоднократно поднимали вопрос несправедливого исхода споров о приватизации. Президент РСПП Александр Шохин отмечал, что зачастую изъятие активов происходит после того, как за время нахождения в частных руках они успели значительно нарастить свою ценность. При этом, по его словам, добросовестные собственники фактически лишены возможности защитить свои права, поскольку не участвовали в сделках приватизации. На днях господин Шохин в очередной раз подчеркнул, что защита прав собственников остается для бизнеса одним из наиболее актуальных вопросов.

В Торгово-промышленной палате, как сообщил “Ъ” вице-президент Вадим Чубаров, законопроект «полностью поддерживают». По его словам, предложенные меры позволят «уравнять» права предпринимателей с правами публичной стороны, которая через органы прокуратуры «довольно часто» пытается вернуть себе дорогостоящие активы через 20 лет и более после приватизации.

Директор по инвестиционным продуктам МЭФ Legal Андрей Клименко считает, что законопроект является шагом в правильном направлении, но не дает бизнесу полных гарантий. По его словам, изменения снижают риск «бесконечного пересмотра старых сделок» и укрепляют позицию добросовестного собственника, однако из-за выборочного правоприменения полностью от деприватизации не защищают. «При желании и интересе к активу можно предъявить претензии к сделкам, структуре активов»,— отмечает Андрей Клименко. Так что, предупреждает эксперт, инвестору по-прежнему следует изучать происхождение актива и всю приватизационную цепочку.

Полина Попова