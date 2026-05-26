Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам

Президент России Владимир Путин поддержал введение в стране срока давности по приватизационным сделкам. Об этом он заявил во время рабочей встречи с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Глава РСПП Александр Шохин (слева) и президент России Владимир Путин

«Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности, — это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим»,— сказал господин Путин. Он отметил, что этот вопрос необходимо решить в ближайшее время.

16 апреля правительство одобрило и внесло в Госдуму подготовленный Минэкономики законопроект о сроках давности при оспаривании сделок приватизации государственного и муниципального имущества. К таким искам будут применять общие сроки исковой давности — три года с момента выявления нарушения. При этом срок не может превышать 10 лет со дня нарушения права.

